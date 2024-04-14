«الأرصاد» تحذر سكان 11 محافظة من طقس يومي الخميس والجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي من موجة طقس سيئ تضرب 11 محافظة في طقس نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدة وجود ارتفاعٍ كبيرٍ في درجات الحرارة على محافظات الصعيد، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين على 11 محافظات الصعيد، بسبب الكتل الصحراوية الشديدة الحرارة القادمة من المناطق الصحراوية الجنوبية والغربية، تكون ذات تاثير أعلى على المحافظات الجنوبية إذ تزداد درجات الحرارة جنوبًا بين 8 لـ9 درجات على عكس الحرارة شمالًا التي تزداد بين 4 لـ5 درجات فقط خلال نهاية الأسبوع.

الأرصاد تحذر سكان 11 محافظة

وحذرت الأرصاد سكان 11 محافظة من ارتفاع درجات الحرارة، إذ تشهد موجة شديدة الحرارة، وهي محافظات «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان - جنوب سيناء».

درجات الحرارة خلال الخميس المقبل

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة خلال الجمعة المقبل

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.