الدفاع المدني في غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تطهيرا عرقيا

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إنّ العدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات من النساء والأطفال، وما يحدث في القطاع تطهير عرقي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة.

مشاهد مأساوية في غزة

وأضاف الناطق باسم الدفاع المدني، بحسب موقع «تليفزيون فلسطين»: «العديد من الشهداء تمت تعريتهم قبل أن يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل العديد من جثامين الشهداء تحت بند مجهول وبعضهم قدم من شمال القطاع، وما حدث في غزة لم يحدث في تاريخ البشرية والأسلحة المستخدمة لم تستعمل من قبل».

جرف عشرات الجثث

وأكد أن الاحتلال يجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة بالقطاع، كما أنّ الاحتلال يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس.