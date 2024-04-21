موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني والقنوات الناقلة

بعد الفوز المهم الذي حققه نادي الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي، يستعد الأبيض لاستكمال فرحته بالفوز على دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء اليوم.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني والقناة الناقلة

ووفقا لجدول مباريات الكونفدرالية الإفريقية، فإنّ موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني والقناة الناقلة، على استاد «القاهرة الدولي» سيكون في تمام الساعة 6 مساء اليوم، وتنقل عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، ويعلق عليها طارق حسن، وتُذاع المباراة مشفرة عبر تردد قناة beIN Sports HD 6 ويعلق عليه المعلق الكروي علي محمد علي.

موعد مبارة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني الأحد المقبل 28-4-2024 على ملعب «بابا يارا» الغاني في السادسة مساءً.