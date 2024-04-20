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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني.. اعرف الموعد والتردد

كتب:

صفية النجار
06:26 م | السبت 20 أبريل 2024
الزمالك

الزمالك

مباراة مهمة يخوضها نادي الزمالك أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، لذا يهتم جمهور الفارس الأبيض بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني؛ استعدادا لمتابعتها.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني 

تقام مباراة الزمالك ودريمز الغاني على استاد القاهرة الأحد المقبل، في السادسة مساءً، ويقام لقاء الإياب على ملعب «بابا يارا» الغاني 28 أبريل الجاري، في السادسة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

وبالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني، فإنه يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية، من خلال قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة الإفريقية ومعظم الدوريات العالمية أيضا.

تردد قناة بي إن سبورتس beIN Sports:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

ويسعى الزمالك إلى الفوز والصعود للمباراة النهائية للحصول على لقب البطولة بعد التغلب على النادي الأهلي 2-1 في الدوري الممتاز، لذا نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني ضمن منافسات الدور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

 

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بقلم صفية النجار