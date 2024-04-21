هل يمكن صرف المستحقات التأمينية في أي وقت؟.. اعرف المدة المحددة

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من المستحقات التأمينية التي يستطيع المُستحقين الحصول عليها عن الشخص المتوفي المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

مُستحقات تأمينية تسقط بمضي فترة معينة

وهناك عدد من المُستحقات التأمينية تسقط بمضي فترة معينة وعدم المطالبة بها، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المُدة التي لا يجوز بعد مرورها المطالبة بالحقوق التأمينية عن المتوفي المؤمن عليه.

مرور 5 سنوات

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، مدة 5 سنوات يستطيع خلالها المُستحقين المطالبة بحقوقهم التأمينية وبعد مضي هذه المُدة يسقط الحق في الحصول عليها، وتتضمن ما يلي:

- منحة الزواج تستطيع الابنة الحصول على خلال مدة 5 سنوات وبعد هذه الفترة لا يُمكن صرف مستحقاتها.

- مصاريف الجنازة: فوفقًا للمادة 32 من القانون والتي تنص على أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، يتم صرفها للأرمل أو الأرملة فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

- منحة القطع للابن المُستحق بعد إتمامه السن القانوني، يجب على الابن التقديم على المنحة خلال 5 سنوات وبعد مرور 5 سنوات لا يمكن الحصول عليها.