مؤشرات البورصة ترتفع في بداية التداولات وسط مكاسب سوقية 21 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.11% عند مستوى 28931.73 نقطة، وسط مكاسب سوقية 21 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.48% عند مستوى 6600.26 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.75% عند مستوى 9419.82 نقطة، وفق أخبار البورصة.

21 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 241.4 مليار جنيه عبر التداول على 54.5 مليون سهم، وجرى تنفيذ 8 آلاف و613 صفقة في ختام تعاملات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 21 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.936 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي 20.6%

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنحو 20.6% منذ بداية العام الجاري، مسجلاً أعلى مستوى عند 33382.51 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.