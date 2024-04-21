أرقام الإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة بأسعار الخبز السياحي

طالبت الحكومة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن المخابز السياحية التي لا تلتزم بالأسعار الجديدة للخبز السياحي الحر والفينو، بعد التخفيض الذي أعلنت عنه الحكومة خلال اجتماعها، الأسبوع الماضي، بعد التوافق مع الشعبة العامة للمخابز، إذ يبدأ من اليوم تطبيق الأسعار الجديدة.

أسعار الخبز وكيفية الإبلاغ عن غير الملتزمين بالتسعيرة

وحددت الحكومة، أرقام الإبلاغ عن أسعار الخبز والمخابز التي لا تلتزم بتطبيق الأسعار الجديدة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها من قبل الجهات المختصة، وجاءت كالتالي:

أرقام الإبلاغ عن أسعار الخبز السياحي

- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي يوميا.

- إرسال شكوى علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/

- إرسال شكوى على رقم واتساب حماية المستهلك 01000000329.

- التواصل على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

أسعار الخبز السياحي بعد التخفيض

- سعر رغيف الخبز الحر وزن 80 جراما 1.5 جنيه.

- سعر رغيف الخبز الحر وزن 40 جراما 75 قرشًا.

- سعر رغيف الفينو الصغير وزن 35 جراما بسعر جنيه واحد.

- سعر رغيف الفينو وزن 70 جراما بسعر 1.5 جنيه.

ووجهت الحكومة، الجهات الرقابية باستمرار مراقبة الأسواق؛ لتأكيد تطبيق الأسعار الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الأخير، مؤكدة التعامل بكل حسم في إطار القانون مع المخالفات والتجاوزات.