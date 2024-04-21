خبير اقتصادي: الأزمات الجيوسياسية تدفع أسعار الذهب للارتفاع عالميا

قال الخبير الاقتصادي، سعيد إمبابي، إن التوترات الجيوسياسية والشكوك الاقتصادية دفعت أسعار الذهب إلى الارتفاع على المستوى العالمي، إذ زاد سعر الأوقية بالبورصة العالمية إلى مستوى 2,391 دولار، ما يعكس جاذبية المعدن في أوقات الاضطرابات.

وأضاف في بيان له، أن أحد المحفزات الأساسية لارتفاع أسعار الذهب هو القلق المتزايد بشأن التصعيد المحتمل بين إسرائيل وإيران، إذ ظهرت تقارير تفيد بأن إسرائيل شنت ضربات صاروخية على إيران يوم الجمعة الماضية، ما أثار على الفور المخاوف من نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، ودفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن.

تأثير الأزمات الجيوسياسية على الذهب

وأشار إلى أن التقارير الصحفية كشفت محدودية الهجوم الإسرائيلي على المنشآت الإيرانية، ما خفف من التوترات الأولية، لا سيما مع ذكر المسؤولون الإيرانيون بعدم الرد على الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أنه على الرغم من انحسار الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بضعف الدولار، وتراجع عائدات السندات الأمريكية.

وتابع أنه على الصعيد الاقتصادي واجه المستثمرون مجموعة متباينة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التصريحات المتشددة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، والتي تعزز من التكهنات بأن البنك المركزي الفيدرالي قد يحافظ على سياسته النقدية التقييدية الحالية، مع إبقاء أسعار الفائدة القياسية بين 5.25% و5.5% لمكافحة التضخم المستمر.

ترقب صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي

ولفت، إمبابي، أن الأسواق تترقب صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، والتي ستوفر رؤى حاسمة حول أحدث اتجاهات معدل التضخم الأمريكي، وربما تؤثر على قرارات السياسة المستقبلية للفيدرالي الأمريكي.

وأشار إلى أن استمرار تطور المشهد الاقتصادي العالمي وانحسار أو تدفق التوترات الجيوسياسية، تظل جاذبية الذهب كملاذ آمن ثابتة، ما يجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار وسط حالة من عدم اليقين.