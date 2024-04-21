2.6 مليون جنيه إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر في دور السينما

تواصل أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي، إذ حققت إجمالي إيرادات خلال الساعات الماضية بلغ 2 مليون و638 ألف جنيه وذلك عن أمس السبت، وفقًا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وفي المركز الأول بقائمة الإيرادات، جاء فيلم شقو للمخرج كريم السبكي وبطولة الفنان عمرو يوسف، محققًا إيرادات بلغت مليون و280 ألف جنيه، بفارق ضئيل على مستوى الإيرادات عن فيلم فاصل من اللحظات السعيدة للمخرج أحمد الجندي، والذي يجمع في بطولته كلا من هشام ماجد وهنا الزاهد، محققًا مليون و126 ألف جنيه.

وجاء فيلم عالماشي بطولة علي ربيع في المركز الثالث بقائمة الإيرادات محققا إيرادات بلغت 201 ألف جنيه، بينما كان المركز الرابع من نصيب فيلم أسود ملون للمخرج حسن البلاسي، محققًا إيرادات ضيفة لم تتجاوز الـ27 ألف جنيه، بينما يستمر فيلم الحريفة للمخرج رؤوف السيد في العرض بالسينمات منذ يناير الماضي، ليحتل المركز الخامس والأخير في قائمة الإيرادات، إذ لم يحقق سوى 2115 جنيهًا.