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«صحة الدقهلية»: إنذار 10 مستشفيات خاصة لاستكمال مستلزمات الطوارئ

كتب:

آية حسنين
06:04 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
حملة للعلاج الحر

حملة للعلاج الحر

وجهت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، من خلال إدارة العلاج الحر، إنذارًا لـ10 مستشفيات خاصة في مختلف المراكز، اليوم الثلاثاء، من أجل استكمال مستلزمات الطوارئ.

وأوضح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الدقهلية كثفت حملاتها على المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة.

المرور على 32 مستشفى خاصا 

وأضاف «مكين»، أنه جرى المرور على نحو 32 مستشفى خاصا للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة، مشددًا على ضرورة تواجد جميع الأطقم الطبية على مدار الساعة.

حملات العلاج الحر في الدقهلية

وتواصل إدارة العلاج الحر في محافظة الدقهلية حملاتها على مختلف المنشآت والمستشفيات الخاصة، للتأكد من جودة ونظافة الهيئات الصحية، وتقديم أفل الخدمات الطبية للمواطنين.

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بقلم آية حسنين