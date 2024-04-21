عميد «حاسبات عين شمس»: نشارك في مسابقات عالمية منذ عام 1977

قالت نجوى بدر عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، إنّ مسابقة البرمجيات التي حاذت بها الكلية على المركز الأول عربيا وأفريقيًا، تتمّ على مستوى العالم، لافتة إلى أنَّ كلية الحسابات تشارك في هذه المسابقة منذ عام 1977.

كلية حاسبات ومعلومات بجامعة عين شمس

وأضافت عميد الكلية، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنَّ المسابقة لها مراحل، تبدأ أولًا على مستوى الجمهورية ثم على مستوى الوطن العربي، ومن يُؤهل سيتم إلحاقه بالمسابقة العالمية، مشيرة إلى أنَّ الهدف من هذه المسابقة هو جمع شباب الجامعات على مستوى العالم في مكان محدد ومنحهم مشكلة برمجيات شديدة الصعوبة، على أن يتمّ حلها من كل فريق في وقت معين وعلى هذه الأساس يتمّ التصنيف.

وتابعت: «أسئلة المسابقة على مستوى عالي لأنها تخاطب كل دول العالم وتحل مشاكل البرمجيات، كما أن المسابقة تشارك فيها شركات دولية بأفكار جديدة، ونحن على استعدادا لتشجيع الطلاب على المشاركة».