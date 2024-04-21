«السياحة» تنشر صورا لسرير والدة الخديوي عباس نفيا للشائعات

نشرت وزارة السياحة والآثار صورا لسرير أمينة هانم إلهامي والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق، أثناء أعمال ترميمه بمتحف قصر محمد على بالمنيل، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول اختفاء السرير من المكان المخصص له بالمتحف.

مقتنيات أمينة هانم إلهامي

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن السرير موجود بالمتحف لإجراء أعمال الترميم اللازمة له؛ لعرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات أمينة هانم إلهامي، ضمن سيناريو العرض المحتفي للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل، الذي يجري تجهيزه حاليًا تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح رئيس قطاع المتاحف أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن اختفاء سرير أمينة هانم إلهامي والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق منشئ متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، لا أساس له من الصحة.

وزن السرير 850 كيلوجراما من الفضة

من جهتها، قالت أمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، إن هذا السرير مصنوع من الفضة وكان يتم عرضه قبل البدء في أعمال ترميمه في القاعة الشتوية لسراي العرش، ويزن نحو 850 كيلوجرامًا من الفضة الخالصة ويتميز بالجمال والروعة في النقوش والزخارف.