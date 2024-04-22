الفئات المستفيدة من المعاش الاستثنائي.. «التضامن» توضح التفاصيل كاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستفيدة من المعاش الاستثنائي، مٌوضحة أن هذا المعاش صادر به القانون رقم 71 لسنة 1964 كمنح معاش استثنائي لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش أو تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش.

الفئات المستفيدة من المعاش الاستثنائي

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، الفئات المستفيدة من المعاش الاستثنائي، وفق موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني، وهي كالآتي:

1- العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم.

* الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.

* الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

2- من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم.

3- أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.

دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه

يُذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الخزانة العامة للدولة سددت أكثر من 818 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات.

وأكد وزير المالية، في تقرير سابق، أن الوزارة تدعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحاً أن الوزارة مستمرة في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات.