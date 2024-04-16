رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وزيادة المعاشات لهذه الفئات.. باقي 14 يوما

يحمل شهر مايو أخبارًا سارة للمواطنين، بما في ذلك زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، إلى جانب رفع الدعم المخصص لقراء القرآن الكريم من أصحاب المعاشات إلى 3 ملايين جنيه سنويًا، فضلا عن زيادة معاشات نقابة المهندسين.

الحد الأدنى للأحور في مصر 2024

أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير، عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من شهر مايو 2024، من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.

الفئة المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

ويُستثنى من قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، العاملون في المشروعات الصغيرة التي يقل فيها عدد العمال عن 10.

2- زيادة معاشات قراء القرآن الكريم

أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن رفع الدعم المخصص للقراء بالنقابة بدءًا من مايو ليصل إلى 3 ملايين جنيه سنويًا، مؤكدًا أن هذا القرار لجميع القراء من أصحاب المعاشات، إكرامًا لأهل القرآن في المقام الأول ولتسحين معيشتهم، من خلال رفع قيمة المعاش للقراء من 250 جنيهًا إلى 1000 جنيه كل 3 أشهر.

3- زيادة معاشات نقابات المهندسين في أول مايو

أعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين أن موعد صرف معاش نقابة المهندسين بالزيادة الجديدة سيكون في شهر مايو 2024، مؤكدًا أن قيمة المعاش تصل إلى 1600 جنيه، بزيادة قدرها 250 جنيهًا عن المعاش السابق البالغ 1350 جنيهًا.