الحكومة: لا صحة لاختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم اختفاء سرير من الفضة، ضمن مقتنيات متحف قصر محمد على بالمنيل، وذلك بعد التواصل مع وزارة السياحة والآثار.

وأكد المركز أنه لا صحة لاختفاء سرير من الفضة، ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددةً على أن السرير المذكور متواجد بالفعل بالمتحف، وهو يخص أمينة هانم إلهامي، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق منشئ المتحف، ويعد من أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن، نظرا لكونه من الفضة الخالصة وتميزه بجمال الزخارف والنقوش.

وأشار إلى أن السرير يتم إجراء أعمال الترميم اللازمة له، تمهيدا إلى عرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات أمينة هانم إلهامي ضمن سيناريو العرض للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل، والذي يجرى تجهيزه حاليا، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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