«الامتحان مش هيخرج منها».. نماذج اختبارية وأسئلة لطلاب الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهم الأسئلة ونماذج اختبارية ومواد تعليمية وتدريبية في جميع المواد الدراسية المقررة لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك لتدريب الطلاب على حل الاختبارات قبل امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتي لا يخرج عنها امتحانات نهاية العام الدراسي لأنها تتضمن المنهج الدراسي للطالب.

شرح الدروس وأهم الأسئلة

وتابعت وزارة التعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول عبر هذا الرابط على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتدريب على حل الأسئلة من خلال النماذج الاختبارية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق، مشيرا إلى أنه تم إعدادها من قبل أفضل المعلمين في جميع المواد الدراسية، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

إتاحة أهم المفاهيم وملخصات للدروس

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه تم إتاحة أهم المفاهيم وملخصات للدروس وحصص مسجلة ومحتوى تفاعلي بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية في صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها.