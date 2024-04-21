البورصة تغلق على مكاسب سوقية 19 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاعات جماعية، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 28623.39 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 19 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.72% عند مستوى 6616.02 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد

وشهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات، بنسبة 1.62% عند مستوى 9407.65 نقطة.

19 مليار جنيه مكاسب رأس المال السوقي

بلغت قيم التداول في البورصة نحو 2.9 مليار جنيه عبر التداول على 875.3 مليار سهم، وتنفيذ 92 ألفا و674 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة 19 مليار جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 2.934 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 15% منذ بداية العام

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 15% منذ بداية العام الجديد 2024.