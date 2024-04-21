السفير المصري في كوناكري يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا

تسلم الرئيس الغيني الفريق مامادي دومبويا، أوراق اعتماد حسن صلاح النشار، سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية غينيا.

سبل التعاون المختلفة

وعقب مراسم الاستقبال، عُقد لقاء ثنائيا بين الرئيس الغيني والسفير المصري، بحضور أمين عام رئاسة الجمهورية ومدير مكتب الرئيس ووزير الخارجية الغيني، إذ تناول اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها نحو آفاق جديدة، بما في ذلك مجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها، بحسب صفحة «الخارجية» عبر «فيسبوك» اليوم.

استمرار برامج التدريب المشترك

واستهل الرئيس الغيني اللقاء بطلب نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره لمختلف أوجه الدعم المصري لـ غينيا، خاصة البرامج التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الكوادر الغينية في مختلف المجالات.

علاقات قوية بين البلدين

ونقل السفير المصري تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الغيني، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين، معربا عن تطلعه للعمل على الارتقاء بها وكذلك دفع وتيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق تطلعات البلدين، وكذا استمرار التنسيق وتقريب وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.