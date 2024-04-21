«التموين» تعلن عقوبة المخابز المخالفة لأسعار الخبز والفينو.. تصل إلى الحبس

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العقوبات التي تُطبّق على كل من يخالف قرار تطبيق أسعار العيش السياحي الفينو والبلدي الجديدة أو يتلاعب بأوزان الرغيف، مؤكدة تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، لافتة إلى التعامل بكل حسم وحزم مع المخالفين وفقًا للمواد المنصوص عليها بالقانون، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار.

عقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات

وأكدت وزارة التموين، أنّ كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخري بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أنّه وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته.

وأضافت الوزارة، أنّ من يتلاعب بأوزان الخبز أو يخالف الأوزان المقررة، يُعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وأشارت المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.