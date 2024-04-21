فحص 400 حالة مجانا في العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان بالمنوفية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان ومتابعة تفعيل الخدمات التي تقدمها كلية طب الأسنان في العملية التعليمية والرعاية الصحية وخدمة المجتمع، في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الكلية، حيث فتحت الكلية اليوم العيادات الخارجية لاستقبال الحالات وتقديم الكشف والعلاج المجاني لهم، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح حجازي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور أحمد عبد السلام والدكتور محمود حاضر مديرا العيادات.

الكشف على 400 حالة بالمجان

وأعلن الدكتور أحمد القاصد، أن العيادات الخارجية استقبلت اليوم أكثر من 400 حالة من أهالي المحافظة، تم توقيع الكشف الطبي المجاني عليهم وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم من خلال 55 وحدة مجهزة بالدور ين الخامس والسابع، كما تفقد رئيس الجامعة حجرة معمل الأسنان الديجيتال، معربا عن سعادته بما تضمه الكلية من أجهزة متطورة وحماس طلاب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر وأعضاء هيئة التدريس للعمل وعلاج الحالات وحرصهم علي تقديم رعاية طبية متميزة لهم.

توفير الخدمات العلاجية اللازمة

وأوضح رئيس الجامعة، أن إنشاء وتفعيل العيادات الخارجية يأتي في إطار إيمان الجامعة بأهمية تقديم الرعاية الصحية المتميزة لأبناء المحافظة ودور الجامعة وتدريب طلاب وأطباء امتياز الأسنان، مشيرا إلى أن العيادات توفر مجموعة متميزة من الخدمات العلاجية والوقائية كما ستوفر العلاجات الجراحية لحالات الفم والأسنان التي تتطلب التدخل، مثل خلع الأسنان وزراعة الأسنان وتشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الأسنان والوجه والفكين، كما تفقد إنشاءات الكلية والوقوف على الموقف التنفيذي بها بالدور الثامن والدور الأرضي.