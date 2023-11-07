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ضبط 3 متهمين بسرقة الزوايا الحديدية من برج كهرباء في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:56 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
ضبط المتهم

ضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بالعثور على شخص متوفى بالظهير الصحراوي بدائرة القسم.

أمكن تحديد المتوفى (عامل، مقيم بمحافظة الفيوم) وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفى بصحبة 3 أشخاص لسرقة بعــض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم قرروا بأنه حال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية المُشار إليها بأسلوب «الفك»، واعتلاء المتوفى للبرج واقترابه من خط سير التيار الكهربائي صعقه التيار؛ مما أدى لسقوطه أرضًا ووفاته في الحال، ولاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم.

 

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بقلم محمد بركات