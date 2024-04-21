بعد تعرضه لحادث في لندن.. أكرم السعدني يغيب عن عزاء عمه صلاح السعدني

تعرض الكاتب الصحفي أكرم السعدني إلى حادث، في أثناء عودته إلى مصر من مطار هيثرو، ما يتسبب في عدم تمكنه من حضور عزاء عمه الفنان صلاح السعدني، المقرر إقامته مساء اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وشاركت هالة السعدني شقيقة الكاتب أكرم السعدني جمهورها بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، كشفت من خلاله تفاصيل الواقعة، قائلة: «أكرم وقع في مطار هيثرو وهو في طريقة لركوب الطيارة لحضور العزاء، وللأسف مُنع من ركوب الطيارة، الحالة لا تسمح».

موعد ومكان عزاء الراحل صلاح السعدني

وتستقبل عائلة الفنان صلاح السعدني العزاء في الفنان الراحل، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 81 عامًا، ومن المقرر أن يقام العزاء مساء اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.