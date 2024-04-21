«الممثلين» تعتذر لوسائل الإعلام: لن نستقبلكم في تغطية عزاء صلاح السعدني

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عدم استقبال الصحفيين ومراسلي القنوات التلفزيونية في عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني الليلة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

قرار «الممثلين» بشأن تغطية عزاء صلاح السعدني

وقال أشرف زكي لـ«الوطن»، إنّ عزاء الراحل سيقتصر على أسرته وأصدقائه وزملائه فقط، احتراما لمشاعر أسرته ولتفادي ما حدث في الجنازة، مشيرا إلى أنّه سيتم وضع ضوابط محددة لحضور الصحافة والإعلام في الجنازات أهل الفن مع نقابة الصحفيين.

موعد ومكان عزاء صلاح السعدني

تستقبل أسرة صلاح السعدني واجب العزاء في الفنان القدير، والذي وافته المنية الجمعة الماضي عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع مع المرض واختفاء عن الساحة الفنية منذ نحو 11 عامًا.

وأكد زكي، أنّه سينسّق مع نقابة الصحفيين، لوضع تصور لتغطية جنازات المشاهير، تفاديا لأي أخطاء من شأنها إزعاج الإعلاميين أو أسر الفنانين.