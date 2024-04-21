محمود الخطيب وأشرف زكي أول الحاضرين بعزاء صلاح السعدني

يقام حاليا عزاء الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، بمسجد الشرطة، في الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

أول حضور عزاء صلاح السعدني

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والفنان خالد زكي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن يكونوا أول حضور عزاء صلاح السعدني.

ورحل عن عالمنا الفنان صلاح السعدني، صباح الجمعة الماضي، وذلك داخل منزله، وشهدت صلاة الجنازة، حضور كبير من نجوم الوسط الفني المصري.

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

وابتعد صلاح السعدني عن الفن، منذ عام 2013، إذ كان آخر أعماله مسلسل القاصرات، الذي كانت تدور أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي لا تزال تحدث في أجواء الصعيد، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والإنساني، حيث يجسد دور عبد القوي الذي يبحث دائما عن إرضاء شهوته بالزواج من القاصرات.