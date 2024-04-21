غادة عادل تغادر مهرجان أسوان وتلغي ندوتها بسبب صلاح السعدني

تستعد الفنانة غادة عادل للمغادرة والعودة إلى القاهرة مجددًا بعد وصولها بأقل من 24 ساعة إلى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة؛ لتستلم تكريمها في حفل الافتتاح.

عزاء صلاح السعدني

واضطرت الفنانة غادة عادل إلى مغادرة مهرجان أسوان الدولي بعد أقل من 24 ساعة؛ لتتمكن من حضور عزاء الفنان صلاح السعدني المقرر إقامته مساء اليوم، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وتقديم واجب العزاء لابنه الفنان أحمد صلاح السعدني، إذ أُلغيت الندوة التي كانت مخصصة لها اليوم على هامش تكريمها.

فعاليات اليوم الأول من مهرجان أسوان

وتنطلق اليوم فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة والمقام في أحد الفنادق الكبرى بمدينة أسوان.

وسيشهد اليوم الأول 3 فعاليات مهمة الأولى ستكون حوارًا مع سفير الاتحاد الأوروبي، والثانية ستكون جلسة تكريم للسينما التونسية مع المونتيرة كاهنة عطية، وسيكون ثالث فعاليات اليوم ورشة توجيه الممثل تُقدمها الفنانة سلوى محمد علي.