تفاصيل وأسعار شقق صندوق التنمية الحضرية.. تعرف عليها

يقوم صندوق التنمية الحضرية بطرح العديد من الشقق السكنية بمشروعاته لتوفير وحدات مناسبة للمواطنين بأسعار مخفضة، لتلائم احتياجات للمواطنين ولتحقيق تنمية حضرية شاملة بكافة محافظات مصر، وفي السطور التالية نستعرض كل ما تريد معرفته عن شقق صندوق التنمية الحضرية.

طرح شقق صندوق التنمية الحضرية

من جهته، أوضح المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن شقق صندوق التنمية الحضرية يتم طرحها بالعديد من المحافظات، لتوفير تنمية حضرية شاملة، إلى جانب ملائمة احتياجات المواطنين راغبي الحجز، مردفا أن الصندوق يعمل على الطرح الثاني لوحداته السكنية، بعد أن لاقت المرحلة الأولى استحسان المواطنين.

وتابع أن شقق صندوق التنمية الحضرية تبدأ من 900 ألف وتصل إلى 4 ملايين ونصف، مع إمكانية دفع مقدم حجز 15% وتقسيط باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات بأقساط دورية متساوية.

وأوضح وجود شركة مسوقة تعمل على استقبال المواطنين والإجابة على استفساراتهم بشأن حجز شقق الصندوق، مؤكدا أن الخط الساخن للصندوق هو 15444.