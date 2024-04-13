«التنمية الحضرية»: مُستمرون في تلقي طلبات حجز شقق المرحلة الثانية.. ادفع 15%

أكد صندوق التنمية الحضرية استمرار تلقى طلبات حجز وحداته السكنية للمرحلة الثانية بمناطق «الخيالة، الواحة بمدينة نصر، الأوقاف بشبرا»، حتى بعد العيد.

وقال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق حريص على تنفيذ مشروعاته بأعلى كفاءة، مؤكدًا أن الصندوق يطرح وحداته كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام الفوري بمجرد التقديم عليها من المواطنين.

الصندوق مستمر في تلقي طلبات حجز الوحدات

ونوه المهندس خالد صديق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخط الساخن للصندوق هو 15444، ومستمر في تلقي طلبات حجز الوحدات طوال الوقت، تسهيلا على المواطنين راغبي الحجز، مضيفًا أنه بإمكان المواطنين الاستفسار عن كل تفاصيل الوحدات عبر الخط الساخن، مشددا أنه الخط الوحيد التابع للصندوق.

تقسيط على 5 سنوات

وأضاف المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية أن الصندوق يتيح لعملائه وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب، مع إمكانية دفع 15% مُقدم للوحدة، وتقسيط المبلغ المتبقي على 5 سنوات بأقساط مُتساوية بدون فوائد، مؤكدًا أن وحدات الصندوق السكنية كاملة التشطيب والمتبقي هو توصيلها على المرافق فقط.