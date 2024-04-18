«التنمية الحضرية» تنظم مزادا علنيا لبيع وحدات كاملة التشطيب في القاهرة

أعلن صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية، عن مزايدة علنية لصالح الصندوق، لبيع عدد من المحلات التجارية، والوحدات الإدارية.

البيع سيكون بنظام المزاد العلني

وقال صندوق التنمية الحضرية، إن المزايدة العلنية لبيع 20 محلا تجاريا بمساحات تبدأ من 28 مترا حتى 56 مترا، و9 وحدات إدارية كاملة التشطيب بمساحات تبدأ من 63 مترا وتصل إلى 66 مترا، بالإضافة إلى صيدلية بمساحة 56 مترا، موضحا إمكانية دفع 25%، والاستلام الفوري بمدينة الخيالة في مصر القديمة، بجوار المتحف القومي للحضارة ونادي الفروسية.

وأوضح صندوق التنمية الحضرية أن البيع سيكون بنظام المزاد العلني عبر جلسة يوم الاثنين، 13 مايو 2024، الساعة 1 ظهرا، وأكد أنه بإمكان المواطنين الاستفسار أو تسجيل البيانات عبر الرقم 01009990009 أو 19463.