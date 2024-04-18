«قاعد في البيت ومش لاقي شغل».. قصة رسالة عمرها 10 سنوات من عمر كمال لأحد أصدقائه

دفاعًا عن الانتقادات التي تعرض لها المطرب عمر كمال، بعد ظهوره واقفًا بجوار سيارة فارهة، لوحاتها المعدنية مميزة بأحرف اسمه، من أجل الإعلان عن أغنية جديدة رفقة حسن شاكوش وحمو بيكا، نشر أحد أصدقاء المطرب الشعبي رسائل بينهما يرجع تاريخها إلى 22 يوليو عام 2014، أثناء بحثه عن عمل بعد تركه شركة الكهرباء التي كان يقف فرد أمن على بوابتها.

بعد صورة شاكوش وكمال وبيكا مع السيارات الفارهة، تعرض الثلاثي لعدة انتقادات جعلت عمر كمال يسدل الستار عن صندوق أسراره، الخاص بالأعمال التي امتهنها قبل الشهرة.

صديق عمر ينشر رسائل قديمة أثناء البحث عن عمل

تأكيدًا على حديث عمر كمال عن معاناته خلال السنوات الماضية، نشر كريم عبد المعين صديق المطرب الشعبي، رسائل أثناء طلب «كمال» عملاً بعد مكوثه في البيت لمدة شهر ونصف، وحين سأله صديقه عن عمله بشركة الكهرباء رد قائلاً: «سيبتها والمشروع خلص وبقالي شهر ونص قاعد في البيت، وعايش على فلس الغنا اللي مش مضمون».

عمر كمال: كنت شغال بالتبس بدون مرتب

كان الفنان عمر كمال قد تحدث في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ردًا على الانتقادات قائلاً: «لما كنت بشتغل في الشركة الألمانية وبقف على رجلي 12 ساعة في الأمن والحراسة، عمري ما قلت كلمة اشمعنا، وكنت بتعامل مع الناس بشكل جيد جدا، ولما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش ليا قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان بيخش عليا عربية ماركات عالية مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، ومكنتش بقول اشمعنى أبدًا وكنت بقول الحمد لله».