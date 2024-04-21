عاجل.. محمد صلاح ينهى اتفاقه للانتقال إلى دوري روشن السعودي

كشف العماني خليل البلوشي، معلق قناة bein sports، عن توقيع محمد صلاح، نجم ليفربول، رسميا للعب في دوري روشن السعودي، في الموسم المقبل.

وأوضح «البلوشي»، خلال تعليقه على مباراة ليفربول وفولهام، في لقاء الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر قناة bein sports، أن محمد صلاح أنهى الاتفاقات كافة من أجل الانتقال للعب في الدوري السعودي، الموسم المقبل، مع صندوق الاستثمار السعودي.

الدوري السعودي يستهدف ضم محمد صلاح

وكانت تقارير صحفية ذكرت في الفترة الماضية عن رغبة أندية الدوري السعودي، في ضم محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نيتهم تقديم عروض مغرية من أجل ضم اللاعب، والحصول على موافقته.

وكشفت التقارير، أن ناديي اتحاد جدة والهلال السعوديين، يأتيان على رأس الأندية المهتمة بضم صلاح في الصيف، ويحضر «النمور» عرضا لضم اللاعب من «الريدز» يجعله الأغلى في المقابل المادي، وسط راتب خيالي للاعب.

ليفربول يتمسك بتواجد محمد صلاح

وتتمسك إدارة نادي ليفربول بتواجد محمد صلاح مع الفريق، خلال الموسم المقبل، وهوالأخير له في عقده مع «الريدز»، وسط محاولات من جانب الإدارة بإقناعه بمشروع الفريق للتجديد، خاصة بعد رحيل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.