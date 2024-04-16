مستقبل محمد صلاح.. هل ينتقل إلى آسيا أم يواصل رحلته في أوروبا؟

بعد فترة مليئة بالتحديات والإنجازات، يبدو أن رحلة محمد صلاح في ليفربول باتت على مشارف نهايتها، ليخرج من قلعة أنفيلد، ويستعد لخوض تجربة جديدة خارج القارة العجوز، بعدما أبدى أكثر من نادٍ رغبته في الظفر بخدمات أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا في السنوات الأخيرة، فهل ينتقل إلى آسيا؟

محمد صلاح يوافق على الرحيل عن ليفربول

محمد صلاح رغم تأكيده على التزامه الكامل بعقده مع ليفربول، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أن التقارير الصحفية ربطت اسمه بالرحيل بعد نهاية الموسم، كما ركزت على احتمالية موافقته على الانتقال إلى السعودية، بعد محاولات اتحاد جدة التي لم تهدأ من أجل الحصول على خدماته، بحسب صحيفة «givemesport».

موافقة محمد صلاح على الخروج من قلعة أنفيلد والانتقال إلى ليفربول، مرهونة ببعض الشروط التي يضعها الفرعون المصري في حساباته قبل التحرك نحو آسيا، عبر بوابة اتحاد جدة، يأتي على رأسها المقابل المادي في الصفقة والراتب الأسبوعي الذي سيتقاضاه.

شروط محمد صلاح للرحيل عن ليفربول

«لقد حدد موقفه بالفعل».. هكذا كتبت الصحيفة في تقريرها الذي أفردته للحديث عن مستقبل محمد صلاح في الفترة المقبلة، بالإشارة إلى أن اللاعب حدد موقفه بالفعل ووافق على فكرة الرحيل، خاصة أن ليفربول لن يمنحه فرصة الحصول على راتب أعلى وتجديد عقده، لذلك قد يستغل إغراءات اتحاد جدة، الذي وعده بجعله أغلى لاعب في التاريخ من حيث الراتب.

التقارير ربطت اسم محمد صلاح بالرحيل لأسباب عدة، أهمها رحيل يورجن كلوب المرتقب، والذي سيضع الفريق في ورطة، بسبب قدرة المدرب الألماني الاستثنائية على التعامل مع أزمات الفريق، إلى جانب الرحيل المحتمل لمحمد صلاح، ليفقد الريدز الثنائي الأهم في حساباته بالوقت الحالي.