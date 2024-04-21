يحيى الفخراني يصل عزاء صلاح السعدني.. «سليم البدري يودع سليمان غانم»

يقام حاليا عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي المصري.

حضور كبير في عزاء صلاح السعدني

ووصل منذ قليل، الفنان الكبير يحيي الفخراني، عزاء صديقه صلاح السعدني، إذ قدم الثنائي أشهر شخصتين في الدراما المصرية، وهما «سليم البدري والعمدة سليمان غانم»، بمسلسل ليالي الحلمية.

كما وصل في وقت سابق، محمود البزاوي، وكريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد، فردوس عبد الحميد، وهنا الزاهد، والمخرج محمد فاضل، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والراقصة دينا، ومصطفى شعبان، وأحمد السقا، وحسن الرداد، والإعلامي محمود سعد، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، ونادية الجندي، ولطفي لبيب، وحمدي الوزير.

وحضر أيضا محمد إمام، وماجد المصري، وأحمد حلمي، والإعلامي إبراهيم فايق، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، باسم سمرة إسعاد يونس، الفنان أحمد رزق، ونبيل الحلفاوي، وهنا الزاهد، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والفنان خالد زكي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.