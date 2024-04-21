تفاصيل عزاء صلاح السعدني بمسجد الشرطة بعد منع وسائل الإعلام (فيديو)

انطلق منذ قليل، عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بعد رحيله عن عالمنا أول أمس عن عمر ناهز 81 عامًا، ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير والأصدقاء لتقديم واجب العزاء، خاصة أنه يتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي لما قدمه من إرث فني عظيم.

عزاء الراحل صلاح السعدنى بمسجد الشرطة

وحرص «الوطن»، على نقل ما يحدث في أروقة مكان عزاء صلاح السعدني، بعدما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا بمنع التغطية لوسائل الإعلام والصحفيين للعزاء بناء على رغبة أسرته، وأن يقتصر العزاء على المقربين والعائلة فقط، إذ كان نقيب المهن التمثيلية أول الحضور منذ قليل لتقديم واجب العزاء، بالإضافة لكل من إسعاد يونس، الفنان خالد زكي، باسم سمرة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وغيرهم حيث يتوالى الحضور.

مشاهد مؤثرة من عزاء صلاح السعدنى

وشهدت جنازة صلاح السعدنى حضور عددًا كبيرًا من نجوم الفن لتشييعه إلي مثواه الأخير، والتي شهدت عدة مشاهد مؤثرة من بينها انهيار أحمد السعدني بجانب جثمان والده، وتلاوة أحمد السقا وأحمد رزق للقرآن بجانب صلاح السعدني، إلى جانب دخول وفاء عامر في نوبة بكاء، ودخول الفنان لجثمان الراحل إلى القبر بيديه.