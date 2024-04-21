باسم سمرة ينضم لـ أبطال فيلم «ري ستارت» لتامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني، انضمام الفنان باسم سمرة، لـ أبطال فيلمه الجديد «ري ستارت»، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

انضمام باسم سمرة لفيلم ري ستارت

ونشر تامر حسني، صورة تجمعه بباسم سمرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا:«النهاردة أنضم لأسرة فيلمي الجديد ري ستارت حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمره مبروووووك علينا يا بو سمره نورت الفيلم».

نجاح تامر حسني بفيلم تاج

وكان تامر حسني، حقق نجاحا كبيرا بفيلمه الأخير «تاج»، الذي كانت تدور أحداثه حول تتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بجانب تامر حسني، أبرزهم، هالة فاخر، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي.