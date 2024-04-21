«التضامن»: تطوير منظومة رقمية متكاملة لمشروعات التمكين الاقتصادي

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير منظومة رقمية متكاملة لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها مع منظمات المجتمع المدني الشريكة في مشروعات التمكين الاقتصادي لتقديم الخدمات غير المالية والإقراض الصغير ومتناهي الصغر، للفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، طبقًا لمعايير هيئة الرقابة المالية.

تنفيذ حملات نوعية

ونوهت في تقرير لها، إلى أنه تمّ وضع إطار تنفيذي لمحاور العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتنفيذ حملات نوعية على مدار العام تناقش قضايا مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وتمكينهن.

وخلال حوارها مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة أسوان، نوهت الوزيرة إلى برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية كنموذج للدمج بين التدخلات التنموية والثقافية التوعوية، مؤكدة أن البرنامج يعمل في 44 قرية في محافظة المنيا، هى من أكثر القرى فقراً وتعرضا لتحديات التطرف الديني والاجتماعي ويستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الوعي بقيم وثقافة المواطنة واحترام التنوع الديني والاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية لجميع المواطنين المصريين.

قياس مدى أثر التدخلات والأنشطة

وأكدت أن البرنامج يعد نموذجًا تطبيقيًا للدعم والشراكة متعدد الأبعاد ونموذجًا لتطبيق آليات المتابعة والتقييم المستقل، مشيرة إلى تنفيذ دراسة لتقييم المشروع بالتعاون والتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لقياس مدى أثر التدخلات والأنشطة المنفذة خلال 3 أعوام، حيث سيتم نشر نتائج الدراسة وأهم التوصيات والدروس المستفادة وتوثيق قصص النجاح على الجهات الشريكة متضمنًا مؤسسات المجتمع المدني.