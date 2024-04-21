كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وياسر جلال يقدمون واجب العزاء في صلاح السعدني

حضور كثيف من نجوم الوسط الفني، في عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

حضور كبير في عزاء صلاح السعدني

وصل منذ قليل محمد هنيدي، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، ميرفت أمين، زينة، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، مي عز الدين، صفاء الطوخي، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، والموسيقار هاني مهنا وأحمد زاهر وابنته ملك زاهر، وروجينا وماجدة زكي.

كما حضر سيد رجب، والسيناريست تامر حبيب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد بدير ومحمد ثروت ومجدي كامل وزوجته مها أحمد، ولقاء سويدان، ومحمد لطفي وفاروق فلوكس، ومحمد عبد الحافظ وأحمد آدم.

وحضر في وقت سابق، يحيى الفخراني، محمود البزاوي، وكريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد، فردوس عبد الحميد، وهنا الزاهد، والمخرج محمد فاضل، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، ودينا، ومصطفى شعبان، وأحمد السقا، وحسن الرداد، والإعلامي محمود سعد، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، ونادية الجندي، ولطفي لبيب، وحمدي الوزير.

كما وصل محمد إمام، وماجد المصري، وأحمد حلمي، والإعلامي إبراهيم فايق، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، باسم سمرة، إسعاد يونس، الفنان أحمد رزق، ونبيل الحلفاوي، وهنا الزاهد، والفنان خالد زكي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.