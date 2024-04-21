تحرير 414 محضرا وضبط 2.5 طن قمح مستورد مخلوط بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، من ضبط تاجر يورد 2 طن ونصف قمح مستورد مخلوط، على أنه محلي، بهدف التربح والاستفادة من فرق أسعار التوريد، بصومعة قويسنا.

وأشار اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، إلى أنه جرى مصادرة المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة لإعمال شؤونها.

تحرير 414 محضرا وضبط مخالفات غذائية

في السياق ذاته، كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط 101 طن ونصف سكر ودقيق مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء، و2 طن نخالة خشنة، و145 كرتونة دهان مجهولة المصدر، و50 كيلو سمك غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و100 اسطوانة بوتجاز.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محافظ المنوفية، عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 414 محضر تمويني، تنوعتبين 258 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، و156 مخالفة أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي.

أبرز المحاضر التموينية

أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي جرى تحريرها، 3 محاضر جنح بمركزي السادات وأشمون، لحيازة طن ونصف دقيق مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية.

ومحضر جنح مركز أشمون، ضد صاحب مخزن تعبئة مواد غذائية، لتصرفه فى كمية 100 طن سكر بقصد البيع في السوق السوداء بدون وجه حق، فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا، ضد محل أعلاف لحيازته 2 طن نخالة خشنة بدون مستندات ومجهولة المصدر، ومحضرين أحدهما ضد صاحب مستودع بمنوف لحيازته 100 اسطوانة بوتجاز.

والآخر ضد صاحب محل أسماك بالباجور، لحيازته 50 كيلو سمك غير صالح للاستهلاك الأدمي، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل للدهانات ببركة السبع، لحيازته 145 كرتونة دهانات بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع، ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري.