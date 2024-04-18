ضبط أكثر من 100 طن سكر ودقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية 

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط كمية قدرها 101 ونصف طن سكر ودقيق بلدى مدعم قبل بيعها في السوق السوداء واستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة بهدف تحقيق أرباحا طائلة على نحو غير مشروع، مشيرا إلى أنه المسؤولين تحفظوا على كافة المضبوطات، واتخذوا الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

تحرير محضر بالمخالفة

من جانبه، أوضح أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة، أنه حرر محضرا رقم 11147 لسنة 2024 جنح أشمون ضد صاحبة مركز تعبئة مواد غذائية بناحية دروة لتصرفها في كمية قدرها 100 طن سكر مدعم محدد بيعه بسعر 27 جنيه، بقصد التربح وبيعه بالسوق السوداء مع إلزامها بسداد فروق الأسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما جرى ضبط كمية قدرها واحد طن ونصف دقيق بلدى مدعم داخل بدروم إحدى العمارات بالسادات بغرض بيعه في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال تلك الوقائع .

استمرار المتابعة من كافة الجهات المعنية

هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدى لحالات الغش التجاري و احتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام، يأتي ذلك في إطار جهود محافظ المنوفية في التصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتعامل بحزم مع محتكري السلع الغذائية والعمل على توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.