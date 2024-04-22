جيهان الشماشرجي تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم فرقة الموت

تشارك الفنانة جيهان الشماشرجي في بطولة فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، ويعد أول تجربة لها في أعمال الأكشن.

تفاصيل دور جيهان الشماشرجي في فيلم فرقة الموت

وأوضحت جيهان الشماشرجي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم فرقة الموت تدور أحداثه في زمن بعيد، عن قصة خط الصعيد، موضحة أنها تجسد شخصية تدعى سيلينا، ويتبقى لها بعض المشاهد القليلة، وتنتهي من التصوير بشكل نهائي.

وأضافت أنها استمتعت بأجواء الأكشن في التصوير، خاصة بين النجمين أحمد عز وآسر ياسين، بقيادة المخرج أحمد علاء الديب.

قصة أبطال فيلم فرقة الموت

تدور أحداث فيلم فرقة الموت حول الضابط عمر، الذي يتم تكليفه بمهمة القبض على خُط الصعيد، فتشتعل الأحداث ويدخل في صراعات طويلة مليئة بالتشويق والإثارة والأكشن.

الفيلم من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، منة شلبي، أمينة خليل، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، محمد عبدالعظيم، وعدد آخر كبير من الفنانين من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف صلاح الجهيني.