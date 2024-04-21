جيهان الشماشرجي لـ«الوطن»: فيلم «سلطان الهوى» من التحديات الكبيرة لي

انتهت الفنانة جيهان الشماشرجي من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم «الهوي سلطان»، مع الفنانة منة شلبي وأحمد داود، استعدادًا لمرحلة المونتاج والمكساج، وطرحه في دور العرض السينمائية بالفترة المقبلة.

جيهان الشماشرجي تتحدث عن مشاركتها بفيلم الهوي سلطان

وأوضحت جيهان الشماشرجي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم تدور أحداثه حول صداقة كلا من منة شلبي وأحمد داود، وتتطور وتأخذ منحنى آخر، لافتة إلى أن الفيلم تسيطر عليه الأحداث الدرامية الاجتماعية.

وأضافت أن فيلم الهوي سلطان كان تحديا بالنسبة لها، خاصة بعد نجاح مسلسل «كامل العدد +1» و«الحشاشين»، في الموسم الرمضاني 2024، لافتة إلى أنها أرادت أن يتفاجأ بها الجمهور بها في أدوار جديدة عليها.

قصة وأبطال فيلم الهوي سلطان

تدور أحداث فيلم «الهوى سلطان» في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب التي تجمع بين الأصدقاء، وتتحول علاقتهم بسبب الهوي، وتحدث العديد من المفارقات، وهو من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر وآخرين، ومن إخراج وتأليف هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.