رئيس شعبة المخابز: 6 آلاف جنيه تراجعا في سعر الدقيق

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن هناك 4 أوزان لرغيف الخبز بدءًا من وزن 80 جراما الذي يباع بـ150 قرشا، ووصولاً لـ25 جرامًا الذي يباع بنصف جنيه.

تراجع سعر طن الدقيق

وتابع «غراب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن أسعار الخبز قبل ذلك كانت تصل إلى ضعف ما هو عليه حاليًا، وكان طن الدقيق يُباع بـ22 ألفا، والآن انخفض لـ16 ألفا، وهذا يعني أن سعر الطن انخفض 6 آلاف جنيه.

خفض أسعار الخبز

ووعد المواطنين بخفض أسعار الخبز، حال انخفاض أسعار الدقيق أكثر من ذلك، في ظل بدء موسم حصاد القمح خلال الفترة الحالية.