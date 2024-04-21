نشأت الديهي: 30 مليار دولار في طريقها لخزينة الدولة خلال 6 أسابيع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولار سيتجه نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، في ظل دخول ما يتراوح ما بين 25 لـ 30 مليار دولار أمريكي إلى الخزينة العامة للدولة بعد 6 أسابيع من الآن، بسبب الأموال القادمة من مشروع تطوير رأس الحكمة التي تصل إلى 20 مليار دولار، وقرض صندوق النقد الدولي، وبعض الأموال من الشركاء الدوليين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.

توافر الدولار في البنوك بكثرة

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الدولار سيتوفر بكثرة في البنوك، ثَمّ سينخفض سعره، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة استقبل حجم كبير من الدولار من السوق المحلي.

عودة سعر الدولار الحقيقي

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة للسعر الحقيقي للدولار، مع توافر السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة فترة انفراجة حقيقية في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر تجاوز 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة 50% من عوائد الطروحات الحكومية.