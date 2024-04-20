سجل سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الثبات خلال بداية التعاملات اليوم السبت 20-4-2024، وذلك بحسب آخر التحديثات المعلنة من قبل المواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وتشهد أيام العطلات الرسمية تعاملات من خلال ماكينات الصراف الآلي، ويمكن من خلالها تبديل العملة الأمريكية الدولار بالجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

وتنشر «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-4-2024، بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر حساباتها ومواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-4-2024، نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدولار اليوم إلى 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.