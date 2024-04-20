رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-4-2024

كتب:

محمد سيف
07:49 ص | السبت 20 أبريل 2024
سعر الدولار

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الثبات خلال بداية التعاملات اليوم السبت 20-4-2024، وذلك بحسب آخر التحديثات المعلنة من قبل المواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وتشهد أيام العطلات الرسمية تعاملات من خلال ماكينات الصراف الآلي، ويمكن من خلالها تبديل العملة الأمريكية الدولار بالجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

وتنشر «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-4-2024، بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر حساباتها ومواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-4-2024، نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدولار اليوم إلى 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.

اقرأ المزيد:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-4-2024 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم

أول تراجع في سعر الدولار بالبنوك بعد إجازة العيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-4-2024 في البنوك
بقلم محمد سيف