سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21-4-2024

أعلن البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-4-2024، وسجل نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع وفق المعلن على المنصات الصادرة عن البنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ترصد «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-4-2024، بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر حساباتها ومواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدولار اليوم إلى 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.