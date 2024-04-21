«الأرصاد»: درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.. والأجواء باردة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ قيم درجات الحرارة تكون حول معدلاتها الطبيعية أو أعلى منها بنحو 2 إلى 3 درجات في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC»: «اليوم تنخفض درجات الحرارة عن أمس بمعدل 2 إلى 3 درجات، حيث تكون العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية نهارا، وتزيد فترات سطوع أشعة الشمس، مل يشعرنا بالأجواء الربيعية».

وتابعت: «في الأماكن الساحلية تكون قيم درجات الحرارة أقل من القاهرة الكبرى، وأجوائها أدافأ نهارا، والمناطق الجنوبية تكون درجات حرارتها أعلى من القاهرة الكبرى وأجوائها شديدة الحرارة نهارا».

وأكملت: «الأجواء في الليل المتأخر والصباح الباكر تكون باردة خاصة في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة أو المحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس تكون هناك ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة».