اختتام مهرجان البراعم والناشئين تحت شعار «أنت المستقبل» في بورسعيد

اختتمت المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، مهرجان البراعم والناشئين تحت شعار «أنت المستقبل»، بمشاركة أكثر من 200 طفل بالأندية والأكاديميات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، أحمد سعيد مدير عام المدن الشبابية بالقناة وسيناء.

حضر الختام، الدكتور أحمد عبدالقادر، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، الدكتور ميمي عبدالرازق، الأستاذ بجامعة بورسعيد ومدرب كرة القدم، ومحمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، والدكتور أحمد مختار، الأستاذ بجامعة بورسعيد، ولفيف من الشخصيات الرياضية والعامة والإعلاميين والصحفيين، واللاعب الدولي السابق حماده طلبه، والكابتن ميدو سلامه الحكم الدولي.

بدأ الاحتفال، بالسلام الجمهوري، ثم عرض الإضاءات المختلفة «ليزر»، والفاير شو، وفقرة فنية لفرقة عجميات، وسط طابور العرض للأطفال المشاركين بالبطولة، وفي حالة من الفرحة والسعادة للحضور من أولياء الأمور.

إقامة المهرجان بنظام الدوري

وأكد محمد عبد العزيز، مدير المدينة الشبابية ببورسعيد، ورئيس لجنة تنظيم البطولة، أنه جرى التنسيق أن يكون المهرجان بنظام الدوري وتجميع النقاط، مٌضيفًا أن للأولاد حق علينا، ومن حقهم مشاركتهم في الأجواء الرمضانية الرائعة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب ضمن خطة القيادة السياسية.

أنت المستقبل

وأشاد الحضور، بفكرة الدورة للبراعم والناشئين، واختيار الاسم «أنت المستقبل»، الذي يشجع على تحفيز اللاعبين على التفوق الرياضي من الصغر، مؤكداً أنه لابد أن تنفذ كل المنشآت الرياضية تنظيم مثل هذه الدورات.

وجرى تكريم الفرق الفائزة وهم فرقة كابيتانو لمواليد 2014، وفرقة ميلانو لمواليد 2010، وكذلك عدد من الشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين وشركاء النجاح.