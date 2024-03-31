«نظافة القاهرة» تنظم دورة رمضانية للعاملين في جميع الإدارات

نظمت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، دورة رمضانية، شملت 8 فرق من العاملين بالهيئة، للعام الثالث على التوالي.

عروض فنية

وأكد الشرشابي أن الدورة شهدت الاحتفالات والعروض الفنية من الفنون الشعبية والمزمار البلدي والتنورة، لإضافة أجواء احتفالية على الختام، وأقيمت المبارارة النهائية بين فريقي فيوتشر والوحوش، وجرى توزيع الميداليات.

أنشطة ترفيهية ورياضية

وأبدى رئيس هيئة النظافة سعادته البالغة بالتواصل والترابط الذي جرى من خلال الدورة، بين أبناء الهيئة بمختلف المركزيات والإدارات العمومية والفرعية، متمنيا التوفيق والسداد للجميع، لرفع اسم الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة في كل المجالات.