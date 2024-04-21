بعد 4 أشهر من زواجها بسامح الصريطي.. المطربة حنان تحتفل بزفاف ابنتها

شاركت الإعلامية الشهيرة، سهير جودة، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو جديد، يرصد حفل زفاف «أميرة» ابنة المطربة حنان، وزوجة الفنان سامح الصريطي.

حفل زفاف «أميرة» ابنة المطربة حنان،

وظهرت العروس أميرة خلال حفل الزفاف، وهي تشارك الرقص والاحتفالات رفقة والدتها المطربة حنان، وزوج والدتها الفنان سامح الصريطي، كما كان الفنان خالد زكي ضمن الحضور.

ودونت سهير جودة: «مبروك لأحلى حنان زفاف أحلى أميرة».

حنان تعلن زواجها من سامح الصريطي

وكانت المطربة حنان أعلنت زواجها من الفنان سامح الصريطي، منذ ديسمبر الماضي، إذ كشفت في حوارها ببرنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، عن معاناتها مع الوحدة خلال 10 سنوات بعد وفاة زوجها، وكيف كّرست حياتها لابنيها «هشام وأميرة»، قبل أن يطرق سامح الصريطي على بابها، قائلًا: «كنت فرحان ومش متوقع ولا مصدق».