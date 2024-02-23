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المطربة حنان تدعم زوجها سامح الصريطي أثناء تسلمه جائزة الريادة المصرية

كتب:

أحمد شعراني
09:37 م | الجمعة 23 فبراير 2024
حنان وسامح الصريطي وابنته

حنان وسامح الصريطي وابنته

كرم مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما في دورته الـ72 اليوم، الفنان سامح الصريطي بجائزة الريادة المصرية عن مجمل أعماله، والمقامة حاليًا بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

المطربة حنان تدعم زوجها

وكان من بين الحضور زوجة الصريطي الفنانة والمُطربة حنان، التي حرصت على دعم زوجها، ولفتت انتباه الحضور باهتمامها الشديد، وفرحتها بتكريمه، إذ ظلت حنان طوال لحظة التكريم وخلال كلمة «الصريطي» تصوره بابتسامة عريضة.

يذكر أن لجنة تحكيم الدورة الـ72 تشكلت من عدد من الفنانين والمبدعين وهم، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفي، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفني على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفي الحلواني.

 

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