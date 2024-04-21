وزارة الرياضة تعلن تشكيل مجلس إدارة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، الذي يأتي في إطار جهودها نحو تنظيم العمل الشبابي.

فرز الأصوات في الجمعية العمومية

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الاتحاد يضم تحت مظلته 37 كياناً شبابياً، عقب إجراء الانتخابات وفرز الأصوات في الجمعية العمومية، التي عقدت بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التنظيم الجيد للعملية الانتخابية وتعاون الجميع أدى إلى خروجها بصورة مشرفة، مٌوجهاً الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على المشاركة في الانتخابات، وحرصهم على سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وإصرارهم على العمل تحت مظلة رسمية لتحقيق أهدافهم ورؤيتهم، التي تتمثل في بناء جيل من الشباب قادر على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأشار إلى أن الانتخابات أعطت الصفة الرسمية لعمل الكيانات تحت مظلة الاتحاد، ولدينا ثقة في نجاح هذه التجربة.

وضمّت الانتخابات 37 كيانًا شبابياً من مختلف محافظات الجمهورية، وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بعد إعلان النتائج كالتالي:عبد المنعم إبراهيم حسن رئيساً، فاطمة عبد العزيز محمود نائباً، محمد المعداوي عبد الرازق أميناً للصندوق، إسلام طاهر أحمد عضوا فوق السن، محمد جمال مكرم عضوا تحت السن، محمد عصام عشري عضوا تحت السن، محمد سمير مليجي عضوا تحت السن، كريم أحمد جابر عضوا تحت السن.

تنمية مهارات الشباب ودمجهم في المجتمع

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول خلال الأيام القادمة، لمناقشة خطة عمله للفترة المقبلة، التي تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد في تنمية مهارات الشباب ودمجهم في المجتمع، وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تدعم طموحاتهم وتطلعاتهم.